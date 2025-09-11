قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء يقوي الاقتصاد الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء لمتابعة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول عدة محاور مهمة، منها التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها ضمن خطة تطوير الشبكة بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص المحلي والدولي.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات السيسي، بتعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية في مشروعات دعم الشبكة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة لمزيج الطاقة مع مراعاة الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، ينعكس على التنمية الشاملة في مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة سيكون ضمان لاستمرارية التغذية الكهربائية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة الطاقية وتعزيز الأمن الكهربائي، بما يدعم التنمية المستدامة ويضع مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة.

الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الشيوخ وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء

في ختام الأسبوع الدعوي للأزهر: الاحتفال بميلاد النبي ﷺ يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد على الاقتداء بسيرته

بالصور

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بوصفة الشيف نادية السيد.. سهلة ولذيذة في دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

فيديو

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد