نائب: توجيهات الرئيس بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء يقوي الاقتصاد الوطني

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء لمتابعة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول عدة محاور مهمة، منها التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها ضمن خطة تطوير الشبكة بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص المحلي والدولي.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات السيسي، بتعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية في مشروعات دعم الشبكة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة لمزيج الطاقة مع مراعاة الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، ينعكس على التنمية الشاملة في مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة سيكون ضمان لاستمرارية التغذية الكهربائية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة الطاقية وتعزيز الأمن الكهربائي، بما يدعم التنمية المستدامة ويضع مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة.