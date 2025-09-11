أحمد سعد: "وسع وسع" غيرت حياتي ومسيرتي الفنية

روى المطرب أحمد سعد تفاصيل غير معلنة من كواليس أغنيته الشهيرة "وسع وسع"، التي صدرت عام 2022 وحققت نجاحاً ضخماً، مؤكداً أنها غيّرت نظرته للفن وأسلوب عمله.



وقال سعد خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن الأغنية كانت سبباً في خلاف حاد مع ملحنها إيهاب عبد الواحد، بعدما حاول أداءها بطريقته الطربية المعتادة، بينما أصر الملحن على أسلوب أبسط وأكثر سلاسة. وأضاف: "كنت متضايق في الأول، لكن لما سمعت التسجيل فهمت إن عنده حق، وحسيت إن حياتي كلها اتغيرت".



وأشار إلى أن الأغنية، التي بدأت بسخرية واسعة من الرقصة التي صاحبها في الكليب، سرعان ما تحولت إلى علامة فارقة أحبها الجمهور، موضحاً أنه شارك بنفسه في المزاح حول تلك التعليقات قبل أن يدرك الناس القيمة الفنية للأغنية.

وأكد سعد أن نجاح "وسع وسع" الذي تجاوز 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، كان بمثابة رسالة له ليتخلى عن العناد ويمنح مساحة أكبر للاستماع إلى رؤية الآخرين، قائلاً: "سر الأغنية الحقيقي مع ملحنها".