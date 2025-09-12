حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم السبت في اليوم الثاني من منافسات الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 4 مباريات.

يواجه غزل المحلة ضيفه المقاولون العرب في تمام الخامسة على ملعب المحلة وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب المكس لقاء حرس الحدود مع الجونة، أما في الثامنة فيلعب سيراميكا كليوباترا مع سموحة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية كما يشهد ملعب الجيش ببرج العرب قمة الزمالك والمصري.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- غزل المحلة × المقاولون العرب: محمود وفا (حكماً للساحة) ’ الدولي يوسف البساطي وسيد أبو خاطر (مساعدين) ’ محمود منصور (حكماً رابعاً) ’ محمد علي الشناوي وأحمد عادل عبد الفتاح (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود × الجونة : جلال أحمد (حكماً للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف ومحمد عزازي (مساعدين) ’ أحمد عبد السميع (حكماً رابعاً) ’ وليد ناجي وشريف عبد الله (تقنية الفيديو).

- سيراميكا كليوباترا × سموحة: الدولي أمين عمر (حكماً للساحة) ’ الدولي سمير جمال وأحمد زيدان (مساعدين) ’ عمرو عابدين (حكماً رابعاً) ’ الدولي محمود عاشور وإسلام أبوالعطا (تقنية الفيديو).

- الزمالك × المصري: الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة)، الدوليين سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان (مساعدين)، أحمد عبد الله (حكماً رابعاً) ’ الدولي أحمد الغندور وأحمد جمال (تقنية الفيديو).