EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم القليوبية يطلق مبادرة تشجير المدارس قبل العام الدراسي

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة لتشجير المدارس لتعزيز الوعى البيئي وذلك في إطار الحرص على تفعيل مبادرة تشجير مدارس الجمهورية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
وأكد مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هذه المبادرة تهدف إلى تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب، وذلك من خلال دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية وتنظيم حملات التشجير في المدارس .
وأضاف أن المبادرة تشمل جميع مدارس المحافظة، وستصاحبها ندوات توعية لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ على الموارد الطبيعية ، مشيرا الى أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والعمل على غرس ثقافة التشجير لدى الطلاب .
واكد وكيل الوزارة أن تشجير المدارس يلعب دورًا هامًا في توفير بيئة صحية للطلاب ، من خلال توفير الظل وتقليل درجات الحرارة وإنتاج الأكسجين النقي، مشيرًا إلى أن الاهتمام بزراعة الأشجار داخل المدارس يُعَد من الاشتراطات الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية وخلق بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، وتوفر لهم بيئة صحية تحفز على الإبداع والنمو السليم .

القليوبية بنها محافظ القليوبية

