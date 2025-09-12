قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
محافظات

رفع الرايات الحمراء بأبوتلات وتباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية

أحمد بسيوني

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي تتراوح بين 25% - 30% والرايات المرفوعة خضراء، مما يعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

نسب إشغال منخفضة

وأعلنت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن نسب الاقبال تتراوح بين 10-15% في شواطئ القطاع الغربي والرايات المرفوعة بها صفراء، وتعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، ورفعت شواطئ أبوتلات الرايات الحمراء نظرًا لاضطراب حالة البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

تباين ألوان الرايات بجميع شواطئ المحافظة

واشارت إلى تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة، حيث تم رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرًا لاستقرار حالة الأمواج نسبيا، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، وأبوتلات الرايات الحمراء.

السياحة والمصايف تهيب بالمصطافين الالتزام بالتعليمات

وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

الإكراميات ممنوعة

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

كان قد شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، الشهر الماضي، حالات غرق جماعي لطلاب من محافظة سوهاج، كانوا في معسكر صيفي تابع لإحدى الجهات، وعقب نزولهم لمياه البحر جرفتهم الأمواج، وتم إنقاذ 28 فتاه، ووفاة 7 غرقًا في شواطئ أبوتلات.

