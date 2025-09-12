قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
توك شو

استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي

إسراء صبري

أكدت الدكتورة روفيدة سعيد، استشاري سلوكي وتربوي، أن تنمية الثقة بالنفس تعد من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطفل منذ الصغر، مشيرة إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على مستواه الدراسي، وقدرته على تكوين صداقات صحية، وكذلك مواجهة التحديات اليومية.

وأوضحت روفيدة سعيد، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الثقة بالنفس عملية تراكمية تبدأ داخل البيت عبر التشجيع والدعم الأسري، ثم تتعزز في المدرسة من خلال منح الأطفال مساحة للتعبير عن أنفسهم وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن الطفل الذي يشعر بقيمته ويحصل على دعم والديه يكون أكثر قوة وهدء  في مواجهة المواقف المختلفة، لافتة إلى أن علامات الثقة بالنفس تظهر منذ السنوات الأولى مثل الرغبة في الاختيار أو الإصرار على التعبير عن الرأي، وهي سلوكيات يجب التعامل معها بإيجابية لا باعتبارها مجرد عناد.

الثقة بالنفس الدعم الأسري التعبير عن الرأي

