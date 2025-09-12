استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي

أكدت الدكتورة روفيدة سعيد، استشاري سلوكي وتربوي، أن تنمية الثقة بالنفس تعد من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطفل منذ الصغر، مشيرة إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على مستواه الدراسي، وقدرته على تكوين صداقات صحية، وكذلك مواجهة التحديات اليومية.

وأوضحت روفيدة سعيد، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الثقة بالنفس عملية تراكمية تبدأ داخل البيت عبر التشجيع والدعم الأسري، ثم تتعزز في المدرسة من خلال منح الأطفال مساحة للتعبير عن أنفسهم وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن الطفل الذي يشعر بقيمته ويحصل على دعم والديه يكون أكثر قوة وهدء في مواجهة المواقف المختلفة، لافتة إلى أن علامات الثقة بالنفس تظهر منذ السنوات الأولى مثل الرغبة في الاختيار أو الإصرار على التعبير عن الرأي، وهي سلوكيات يجب التعامل معها بإيجابية لا باعتبارها مجرد عناد.