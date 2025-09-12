محمد حمدي يقترب من النهائيات في كأس العالم للرماية بالصين

حقق بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي المركز الـ14 برقم مميز 630.8 نقطة، حيث اقترب من النهائيات فقط بـ 1.5، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية المقامة حاليًا في الصين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد المصري للرماية لإعداد أبطال مصر للتأهل والمنافسة بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، تحت قيادة المدرب القدير الكابتن أمجد حسين، الذي يواصل جهوده لصقل مهارات الرماة والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

ويواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة وسط آمال كبيرة في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

أعرب اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني، عن اعتزازهم بالنتائج التي يحققها أبطال المنتخب الوطني في البطولات الدولية، مؤكدين أن الأداء المتميز للاعب محمد حمدي في بطولة كأس العالم بالصين، واقترابه من النهائيات بفارق ضئيل، يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الأبطال وفق خطة طموحة تستهدف المنافسة بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكد مجلس الإدارة أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم الكامل للاعبين والأجهزة الفنية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العالمية، موجهين الشكر لكل من يساهم في هذا المشوار من أجهزة فنية وإدارية.