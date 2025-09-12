محافظ الدقهلية: بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار " مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة "، وأوضح أن الحملة تجري على مرحلتين لتوفير مختلف الخدمات الصحية اللازمة للسيدات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية المجانية اللازمة للمواطنين في مختلف التخصصات، حرصا على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أن المرحلة الأولى للحملة انتهت يوم 11/09/2025، في 9 إدارات صحية، شملت السنبلاوين - طلخا - بنى عبيد - نبروه - تمي الأمديد - المنزلة - ميت سلسيل - محلة دمنة - المنصورة، وتنطلق المرحلة الثانية للحملة في الفترة من 14/09/2025 حتى 18/09/2025، وتشمل 9 إدارات صحية هي، ميت غمر - الجمالية - بلقاس - جمصة - أجا - شربين - المطرية - منية النصر - دكرنس.

وتهدف الحملة إلى توفير أدوية الصحة الإنجابية بالمجان، تقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، كشف أمراض النساء، متابعة وسيلة، مشورة تنظيم الأسرة، متابعة الحوامل، كشف موجات صوتية، تعليم السيدات الفحص الذاتي للثدي، وتقدم جميع الخدمات بالمجان، ويتم تنفيذ الحملة التنشيطية بمشاركة عيادات تنمية الأسرة بجميع المستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

