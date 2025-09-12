بالشوم..إصابة أربعة أشخاص في مشاجرة بقرية بالدقهلية

اصيب اربعة أشخاص اثر وقوع مشاجرة أمام منزلهم بقرية كفر الاطرش التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة شربين، بوقوع مشاجرة بقرية كفر الاطرش استخدمت فيها "المطاوى والشوم" واسفرت عن وقوع مصابين

انتقل ضباط مباحث مركز شربين وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص وهم كل من:"معتز ابراهيم أبوالفتوح فرج الله، 34 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكوع الايسر والرسغ الايسر واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالبطن وكسر بالحوض، واميره ابراهيم أبوالفتوح فرج الله،47 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس والجبهة، ورضا ابراهيم أبوالفتوح فرج الله،40 عاما، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكدمه بالعين اليمني، وسلطانات جمال أبو المعاطي شبكه، 65 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس

اشتباه كسر بالجمجمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات