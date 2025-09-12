قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية ..إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام بالمنزلة موتوسيكل

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

اصيب 3 أشخاص جراء اصطدام موتوسيكل بن بمنطقة سكة قطار المنزلة بمحافظة الدقهلية. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم شرطة المنزلة بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين بمنطقة سكة القطار ووقوع  مصابين

.

انتقل ضباط  مباحث قسم شرطة المنزلة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ و تبين اصطدام موتوسيكلين بعضهما البعض واسفر ذلك  عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من:"احمد فاروق الصاوي، 23 عاما ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري واشتباه كسر باليد اليمنى واليسري، والسيد محمد امبابى ،20 عاما، مصاب بكدمه بالصدر واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض، وزياد السيد البدوي سليم،20 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمة بالحوض، وكسر في الفك، وكسر في قاع الجمجمة.

تم  نقل المصابين مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك محضر  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

الدقهلية المنزله مديرية امن محافظه

