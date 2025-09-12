إصابة 3 أشخاص في إنقلاب موتوسيكل بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر إنقلاب موتوسيكل يستقلونه على طريق قرية ميت أبو الحسين التابعه لمركز أجا محافظة الدقهلية

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة اجا، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز اجا

انتقل ضباط مركز شرطة أجا بوسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب موتوسيكل نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إصابة كل من :"ايهاب ربيع عبدالواحد الدمرداش، 20 عاما، مصاب باضطراب بدرجه الوعى ونزيف من الاذن اليمنى واشتباه كسر بالجمجمة، وحسام مروان الدمرداش،22 عاما، ومصاب بسحجات بالقدم اليمنى واليد اليمنى، واحمد ابراهيم محمد غنام،20 عاما، ومصاب بسحجات باليد اليمنى".

تم نقل المصابين مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة