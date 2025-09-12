خناقة في قرية بالدقهلية وسقوط سيدتين بإصابات بالغة

اصيب ثلاثة أشخاص ببنهم سيدتان بقرية شرقية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية باصابات متفرقة على يد شخص بحديده"وذلك لوقوع مشاجرة بينهما

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بلقاس يفيد بوقوع مشاجرة أمام الوحدة الصحية بقرية شرقية المعصرة التابعه لبلقاس ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وبالفحص تبين اعتداء احد الاشخاص على اخرين مستخدمًا حديده مما تسبب في إصابة كل من:"ابراهيم الشحات ابراهيم علي،41 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالحجاب الايسر وكدمة وسحجات أسفل العين اليسري، وانوار عبدالله عبدالحي،26 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس، ورشا الشحات ابراهيم، مصابة بجرح قطعي بالرأس".

نقل المصابين الى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.

