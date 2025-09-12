قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
حوادث

تفاصيل ضبط فتاة في واقعة إدعاء البحث عن الآثار بالمنوفية

البحث عن الآثار
البحث عن الآثار
كتب مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالإتفاق مع بعض الأشخاص وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر.
 

بالفحص تبين أن المذكورة "لها معلومات جنائية" ، دأبت على التقدم  بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون بالمنوفية "على غير الحقيقة" والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح من أرضها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب .

الأجهزة الأمنية الآثار أعمال الحفر اخبار الحوادث

