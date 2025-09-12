محمد حمدي يقترب من النهائيات في كأس العالم للرماية بالصين

في مشاركة مشرفة للرياضة المصرية، نجح بطل منتخب مصر للرماية محمد حمدي في احتلال المركز الرابع عشر ببطولة كأس العالم للرماية المقامة في الصين، محققًا 630.8 نقطة، ليقترب من بلوغ الدور النهائي بفارق ضئيل بلغ 1.5 نقطة فقط، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع الرياضي.

خطة إعداد نحو أولمبياد لوس أنجلوس

تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد المصري للرماية لإعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس 2028، وذلك تحت إشراف المدير الفني الكابتن أمجاد حسين، الذي يقود الفريق الوطني بخطوات ثابتة نحو منصات التتويج العالمية عبر برامج تدريبية متطورة تهدف إلى صقل مهارات الرماة ورفع كفاءتهم.

طموحات الفريق الوطني

الفريق المصري يواصل مشواره في البطولة وسط آمال كبيرة بتحقيق نتائج أفضل خلال المنافسات المقبلة، وهو ما يعكس إصرار الرماة على تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية ورفع رايتها بين كبار المنتخبات العالمية.

إشادة الاتحاد المصري للرماية

من جانبه، عبّر مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، عن فخره بما قدمه محمد حمدي وزملاؤه في البطولة، معتبرًا أن الأداء المتميز للاعب والاقتراب من النهائي بفارق بسيط يؤكد نجاح خطة الإعداد طويلة المدى التي يضعها الاتحاد من أجل أولمبياد 2028.

التزام بدعم مستمر

وأكد مجلس الإدارة أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل للاعبين والجهاز الفني، لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات العالمية، مع التطلع الدائم لاعتلاء منصات التتويج في كبرى المسابقات.