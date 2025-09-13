قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامشاتكا
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب روسيا وتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ
دعاء طرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. كم تعرف منها؟
عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز
سأعود للفن قريباً.. فادية عكاشة تتصدر التريند بعد لقاء صدى البلد
ترامب يلتقي وزير خارجية قطر في نيويورك لمدة ساعتين بواشنطن
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم لبرنامج محكم فى الملكية الفكرية لغير المصريين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن تنظيم برنامج محكم ملكية فكرية لمدة ٦٠ ساعة ويكون نظام التدريب 15 يوما أون لاين،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

ويتضمن البرنامج مدخل إلى الملكية الفكرية ويشمل المفاهيم الأساسية والأنواع والخصائص، كذلك براءات الاختراع ونماذج المنفعة وعرض إطار علمي قانوني، ومناقشة الجوانب الاجرائية والعملية فى براءات الاختراع وحالات عملية، كذلك الجوانب الاجرائية فى تسجيل الأصناف النباتية وحالات عملية، كما يتضمن حقوق التأليف والحقوق المجاورة في إطار علمي قانوني، عقود الملكية الفكرية الضوابط وأهم المشاكل العملية، العلامات التجارية والتصميمات الصناعية في إطار علمي قانوني، الجوانب الاجرائية فى العلامات والتصميمات الصناعية، والمؤشرات الجغرافية وحالات عملية، الجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية، اتفاق التحكيم وضوابطه، قواعد الاونستيرال للتحكيم بالأمم المتحدة، إجراءات التحكيم، نظام التحكيم والوساطة للوايبو، خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم- حالة عملية، بالإضافة إلى حالات تطبيقية.

ويحاضر في البرنامج أساتذة وخبراء متخصصون في الملكية الفكرية، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الأستفسار على 
Mobile: 01000300548، للتسجيل استيفاء النموذج التالي:
https://forms.office.com/r/t5yXdfAdH2

المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

بالصور

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد