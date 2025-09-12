قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من يويفا بشأن إيقاف فليك في دوري أبطال أوروبا

فليك
فليك
القسم الرياضي

يقود هانز فليك مدرب برشلونة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس بعد نجاحه في استئناف قرار إيقافه لمباراة واحدة والذي هدد باستبعاده عن المباراة الأولى لفريقه في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فرض على المدرب الألماني ومساعده ماركوس سورج الإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكهما خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، حيث خرج برشلونة من المباراة في الوقت الإضافي بعد هزيمة دراماتيكية بنتيجة 4-3.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة أن استئناف برشلونة قد تم تأييده جزئيا، مما يسمح للمدربين بالجلوس على مقاعد البدلاء ضد نيوكاسل، رغم أنهما سيبقيان تحت مراقبة الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "يتم تعليق الإيقاف المذكور خلال فترة اختبار مدتها عام واحد (1) اعتبارًا من تاريخ القرار الحالي".

كان فليك غاضبا للغاية من عدة قرارات تحكيمية خلال مباراة نصف النهائي الحزينة التي حرمت برشلونة من أول ظهور له في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عقد من الزمان، حيث أدت احتجاجاته الحماسية على خط التماس في النهاية إلى وضعه في مأزق مع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

هانز فليك برشلونة دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

جانب من الفاعليات

صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال

بالصور

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد