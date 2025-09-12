قرار عاجل من يويفا بشأن إيقاف فليك في دوري أبطال أوروبا

يقود هانز فليك مدرب برشلونة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس بعد نجاحه في استئناف قرار إيقافه لمباراة واحدة والذي هدد باستبعاده عن المباراة الأولى لفريقه في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فرض على المدرب الألماني ومساعده ماركوس سورج الإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكهما خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، حيث خرج برشلونة من المباراة في الوقت الإضافي بعد هزيمة دراماتيكية بنتيجة 4-3.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة أن استئناف برشلونة قد تم تأييده جزئيا، مما يسمح للمدربين بالجلوس على مقاعد البدلاء ضد نيوكاسل، رغم أنهما سيبقيان تحت مراقبة الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "يتم تعليق الإيقاف المذكور خلال فترة اختبار مدتها عام واحد (1) اعتبارًا من تاريخ القرار الحالي".

كان فليك غاضبا للغاية من عدة قرارات تحكيمية خلال مباراة نصف النهائي الحزينة التي حرمت برشلونة من أول ظهور له في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عقد من الزمان، حيث أدت احتجاجاته الحماسية على خط التماس في النهاية إلى وضعه في مأزق مع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.