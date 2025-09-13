اليوم.. محاكمة 9متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي بقضية شبكة العملة

بعد قليل.. تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في بدر، لمرافعة النيابة في محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بـ خلية "شبكة العملة".

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.