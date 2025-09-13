صرف صحي الإسكندرية يجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لعدد من محطاته

أعلن اللواء “محمود نافع” رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن نجاح أربع محطات في الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء وضمان استدامة الخدمة.

‎وشملت المحطات التي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة هذا العام محطتي رفع جرين بلازا وسموحة ومحطة معالجة السابعة بعد تجديد الشهادة لهم، إلى جانب محطتي رفع 2/8 وأبيس السابعة الرئيسية اللتين حصلتا على الشهادة للمرة الأولى.

وأوضح نافع أن حصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذين تأكدوا من استيفاء المحطات لكافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تشمل التشغيل الأمثل، وضبط الجودة، ومعايير الصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم أداء الموارد البشرية.

وأكد اللواء “محمود نافع” أن هذه الشهادة تمثل مؤشراً هاماً على كفاءة المحطات واستمرار عملها بأعلى مستويات الأداء والجودة، بما يضمن تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للمواطنين.

كما أشار إلى أن الشركة تمضي قدماً في خطتها لتأهيل باقي المحطات للحصول على نفس الشهادة العالمية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي بالإسكندرية، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بالقطاع.

ووجّه “نافع” الشكر لفريق العمل والإدارات المعنية بالشركة على جهودهم المبذولة في متابعة وتأهيل المحطات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بمنظومة الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.