قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف صحي الإسكندرية يجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لعدد من محطاته

صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلن اللواء “محمود نافع” رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن نجاح أربع محطات في الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء وضمان استدامة الخدمة.

‎وشملت المحطات التي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة هذا العام محطتي رفع جرين بلازا وسموحة ومحطة معالجة السابعة بعد تجديد الشهادة لهم، إلى جانب محطتي رفع 2/8 وأبيس السابعة الرئيسية اللتين حصلتا على الشهادة للمرة الأولى.

وأوضح نافع أن حصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذين تأكدوا من استيفاء المحطات لكافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تشمل التشغيل الأمثل، وضبط الجودة، ومعايير الصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم أداء الموارد البشرية.

وأكد اللواء “محمود نافع” أن هذه الشهادة تمثل مؤشراً هاماً على كفاءة المحطات واستمرار عملها بأعلى مستويات الأداء والجودة، بما يضمن تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للمواطنين.

كما أشار إلى أن الشركة تمضي قدماً في خطتها لتأهيل باقي المحطات للحصول على نفس الشهادة العالمية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي بالإسكندرية، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بالقطاع.

ووجّه “نافع” الشكر لفريق العمل والإدارات المعنية بالشركة على جهودهم المبذولة في متابعة وتأهيل المحطات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بمنظومة الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاسكندرية الادارة الفنية شهادة الادارة المستدامة محطات الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض؟ .. أمين الفتوى يجيب

جانب من الزيارة

مستشارة شيخ الأزهر تتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن بمدينة البعوث

دعاء للهداية والفرج

دعاء للهداية والفرج.. ابدأ به يومك وردده الآن

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد