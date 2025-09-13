رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، فى إطار استعدادات احتفالية افتتاحه.

وكان قد عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة التحضيرات التي تجرى على قدم وساق لتجهيز الفعاليات المختلفة للاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك متابعة موقف اللوجستيات المختلفة المطلوبة للاحتفالية، كما نتابع اليوم موقف الدعوات المرسلة لكبار المسئولين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم لحضور هذه الاحتفالية.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حصول المتحف المصري الكبير على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل تشغيله، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التزام المتحف بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وتؤكد التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل هذا الصرح الحضاري العملاق.

وخلال الاجتماع، استعرض السفير/ ياسر شعبان مستجدات الوضع بالنسبة للجهود التي قامت بها وزارة وزارة الخارجية ــ حتى الآن ـ بشأن تأكيدات الدعوات المرسلة لكبار المسئولين والشخصيات المهمة والبارزة لحضور الاحتفالية.