مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

شاركت الفنانة مريم الخشت، متابعيها على السوشيال ميديا، صورة جديدة لها في أحدث ظهور.

وظهرت مريم الخشت في الصورة بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتنتظر الفنانة مريم الخشت عرض فيلم جديد بعنوان «بنات الباشا» الذي تم الانتهاء من تصويره قبل شهور وشاركت بطولته زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل.

وعن دورها قالت: أظهر بشخصية فتاة تُدعى «نادية» خلال أحداث الفيلم، والذي يدور حول «بنات الباشا» اللواتي يوجدن في مركز لتصفيف الشعر خاص بشخص يُدعى «نور الباشا»، والفتيات اللواتي يوجدن به سواء اللواتي يعملن فيه أو من رواده، لكلٍ منهن قصة، وجميعهن لهن علاقة بالشخصية التي تقدمها وهي «نادية».

كانت الفنانة هنا الزاهد، شاركت صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت الفنانة هنا الزاهد بصحبة الفنانة مريم الخشت، وعبرت عن حبها الشديد لها.