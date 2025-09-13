تفعيل عيادات نفقة الدولة داخل 5 وحدات صحية في المنوفية

اعلنت مديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة عن تفعيل عيادات نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية.

وشملت الوحدات الصحية طه شبرا – قويسنا، البتانون – شبين الكوم، سبك الضحاك – الباجور، كفر عشما – الشهداء، طوخ دلكة – تلا

وتقدم العيادات الخدمات الآتية: الكشف الطبي، استصدار قرارات نفقة الدولة، علاج الأمراض المزمنة (السكر – الضغط)

وتشمل مواعيد العمل: من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا يوميًا.

ودعت مديرية الصحة، جميع المواطنين للاستفادة من هذه الخدمات المجانية، مع ضرورة إحضار المستندات الطبية المطلوبة.