انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
مصر على رأس المجموعة الأولى بطولة في أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

محمد سمير

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى.

أقيم الاجتماع الفني للبطولة وحضره وفود وممثلي المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية، والمغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وجاءت مجموعات البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - الجزائر - زيمبابوي - الكونغو الديمقراطية - أوغندا

المجموعة الثانية: الكاميرون - كينيا - المغرب - رواندا

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة صباح غدًا السبت بإقامة 4 لقاءات، حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط المباريات بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، بينما يختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يبدأ حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً، بحضور كبار المسؤولين الرياضيين يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ومن المقرر، أن ينطلق حفل الافتتاح الرسمي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور كبار الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

يقود بعثة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرف عام – أحمد سمير مدير فني – محمد بخيت مدرب عام – أحمد مدحت محلل فني – الدكتور محمد يونس – طبيب المنتخب سامح نور – أخصائي تأهيل – محمد رمضان مدير إداري.

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

تضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا، هم: إبراهيم عادل – يوسف الرصاص – أحمد يوسف جبل – مازن شريف – محمد الدقاق – أحمد رضا – خالد الفقي – مالك نور – أحمد البحيري – حمزة ياسين – الحبيب إبراهيم – حازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة يرأسها الإعلامية منى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد مديرًا للبطولة.

