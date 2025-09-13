مصر على رأس المجموعة الأولى بطولة في أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى.

أقيم الاجتماع الفني للبطولة وحضره وفود وممثلي المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية، والمغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وجاءت مجموعات البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - الجزائر - زيمبابوي - الكونغو الديمقراطية - أوغندا

المجموعة الثانية: الكاميرون - كينيا - المغرب - رواندا

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة صباح غدًا السبت بإقامة 4 لقاءات، حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط المباريات بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، ويعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، بينما يختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يبدأ حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً، بحضور كبار المسؤولين الرياضيين يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

يقود بعثة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرف عام – أحمد سمير مدير فني – محمد بخيت مدرب عام – أحمد مدحت محلل فني – الدكتور محمد يونس – طبيب المنتخب سامح نور – أخصائي تأهيل – محمد رمضان مدير إداري.

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

تضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا، هم: إبراهيم عادل – يوسف الرصاص – أحمد يوسف جبل – مازن شريف – محمد الدقاق – أحمد رضا – خالد الفقي – مالك نور – أحمد البحيري – حمزة ياسين – الحبيب إبراهيم – حازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة يرأسها الإعلامية منى عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد مديرًا للبطولة.