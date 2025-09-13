اقتراحات النواب: إعلان نيويورك تأكيد جديد على عدالة القضية الفلسطينية وحل الدولتين

رحّب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن هذا التطور يُمثل انتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح حسين أن حصول القرار على تأييد واسع من 142 دولة يعكس الإرادة الدولية لإنهاء عقود طويلة من الصراع، ووضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والقمع والتهجير، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد النائب أن مصر لعبت دورًا محوريًا عبر تاريخها في دعم القضية الفلسطينية، ولا تزال تبذل جهودًا دبلوماسية وسياسية متواصلة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه وقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار المفروض عليها.

وشدد على أن أي حلول بديلة أو محاولات لفرض أمر واقع على الفلسطينيين مرفوضة تمامًا، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة.