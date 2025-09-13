عربية النواب: إعلان نيويورك انتصار تاريخي للفلسطينيين وصفعة قوية على وجه الاحتلال

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة وصلت إلى 142 دولة بمثابة انتصار تاريخى للقضية الفلسطينية وصفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال الاسرائيلى ، مؤكداً أن الغالبية الكاسحة من دول العالم انتصرت لحق الشعب الفلسطينى فى الحياة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس إرادة دولية متنامية ترفض استمرار الاحتلال وتؤمن بحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال " أباظة " فى بيان اليوم إن هذا التأييد العالمى الكبير للقضية الفلسطينية لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد جهود جبارة لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية التى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة عندما جعلت القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم بجميع دوله ومنظماته معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.

وأكد أباظة أن هذا التصويت الدولى الكاسح انتصر لرؤية مصر الرافضة وبشكل قاطع لملف التهجير القسري للفلسطينيين من أجل تنفيذ المخطط الشيطانيّ لجيش الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني البطل والصامد والمرابط على أرضه والرافض بكل قوة وبسالة من تهجيره من أرضه واقامة دولتهم المستقلة.