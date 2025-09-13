وكيل أوقاف الإسكندرية: توافر معايير النزاهة والشفافية في اختبارات القبول بالمركز الثقافي

ترأس الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، صباح اليوم السبت، لجان اختبارات القبول بالمركز الثقافي بمحرم بك بمسجد الإمام محمد عبده، وذلك للوقوف على سير عملية الاختبارات والاطمئنان على توافر معايير النزاهة والشفافية في اختيار المتقدمين، بحضور وعضوية الدكتور إبراهيم سند إبراهيم الشيخ، أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا، عميد المركز الثقافي بمحرم بك، والدكتور أمين شاكر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو هيئة التدريس بالمركز.

انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة الإسلام

وفي تصريح له، أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الهدف من هذه الاختبارات هو انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة الإسلام الوسطية، والدفع بهم كخطباء وواعظات بالمساجد بعد اجتيازهم للاختبارات المعدة لذلك.

وقال إن أحد أهم أهداف المركز، نشر الثقافة الإسلامية، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة المغلوطة.

لفتة إنسانية من وكيل الوزارة

وفي لفتة إنسانية راقية تُجسد المعاني الحقيقية للمسؤولية قام الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير المديرية باختبار شخص من ذوي الهمم، حيث بادر فضيلته بالخروج إليه واختباره بنفسه.

يأتي هذا تحت رعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والتعليمي، وبحضور الشيخ وسام على كاسب، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ فرج أبو السعود، مفتش المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب، مدير إدارة أوقاف محرم بك، والشيخ أحمد الشرقاوي، مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، والدكتور إبراهيم وهبة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف محرم بك، وعضو هيئة التدريس بالمركز، والشيخ أيمن فراج، إمام وخطيب بإدارة أوقاف وسط، وعضو هيئة التدريس بالمركز.