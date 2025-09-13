قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: توافر معايير النزاهة والشفافية في اختبارات القبول بالمركز الثقافي

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في اختبارات القبول بالمركز الثقافي
أحمد بسيوني

ترأس الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، صباح اليوم السبت، لجان اختبارات القبول بالمركز الثقافي بمحرم بك بمسجد الإمام محمد عبده، وذلك للوقوف على سير عملية الاختبارات والاطمئنان على توافر معايير النزاهة والشفافية في اختيار المتقدمين، بحضور وعضوية الدكتور إبراهيم سند إبراهيم الشيخ، أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا، عميد المركز الثقافي بمحرم بك، والدكتور أمين شاكر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو هيئة التدريس بالمركز.

انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة الإسلام

وفي تصريح له، أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الهدف من هذه الاختبارات هو انتقاء أفضل العناصر القادرة على أداء رسالة الإسلام الوسطية، والدفع بهم كخطباء وواعظات بالمساجد بعد اجتيازهم للاختبارات المعدة لذلك.

وقال إن أحد أهم أهداف المركز، نشر الثقافة الإسلامية، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة المغلوطة.

لفتة إنسانية من وكيل الوزارة

وفي لفتة إنسانية راقية تُجسد المعاني الحقيقية للمسؤولية قام الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير المديرية باختبار شخص من ذوي الهمم، حيث بادر فضيلته بالخروج إليه واختباره بنفسه.

يأتي هذا تحت رعاية كريمة من  الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والتعليمي، وبحضور الشيخ وسام على كاسب، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ فرج أبو السعود، مفتش المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب، مدير إدارة أوقاف محرم بك، والشيخ أحمد الشرقاوي، مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، والدكتور إبراهيم وهبة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف محرم بك، وعضو هيئة التدريس بالمركز، والشيخ أيمن فراج، إمام وخطيب بإدارة أوقاف وسط، وعضو هيئة التدريس بالمركز.

عاصفة شمسية
فوائد المشي
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر
تكيس المبايض
