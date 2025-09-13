خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس برفع الاحتياطي النقدي وخفض التضخم ركيزة لاستقرار الاقتصاد

أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، ودعامة لتعزيز الثقة في أداء القطاع المصرفي.

وأوضح عماد كرم في تصريحات خاصة أن الفائض الفعلي المحقق من الموارد الدولارية المحلية خلال أغسطس 2025 يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في زيادة التدفقات النقدية، وتوفير احتياجات الدولة التمويلية، بما يضمن استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط العالمية، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية حول قوة الاقتصاد الكلي.

وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذه التوجهات تؤسس لمسار أكثر أمان للاقتصاد الوطني، وتدعم النمو المستدام بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن المصري.