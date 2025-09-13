أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز على سموحة بالدوري







حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره سموحة بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما باستاد هيئة قناةالسويس ضمن فعاليات الجولة السادسة من دورى نايل.

جاء أحداث الشوط الاول متوسط من الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين

ونجح صديق أوجولا في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة75 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها صديق أوجولا في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباكفي الزاوية اليسرى للمرمى.





بهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد عشرة نقاط بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد ٧ نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-









حراسة المرمى: محمد بسام.





خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.





خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.





خط الهجوم: فخري لاكاي.





يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:





محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروانعثمان.