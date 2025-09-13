قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخلاء سبيل 4 عاملين في واقعة عصابة الـ 11 مليون جنيه بمدينة نصر

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل 4 عاملين من ضمنهم محامي بإحدى شركات الاتجار في الذهب عقب هجوم مسلح عنيف عليهم أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية.

كشفت التحقيقات الأولية، مع عصابة الـ 11 مليون جنيه الذي تم الاستيلاء عليها من قبل 12 متهما في مدينة نصر عن مفاجأة في الواقعة.

وأوضحت، أن المتهمين أثناء سرقة الـ 11 مليون جنيه سقطت منهم ما يقرب من 2 مليون ونصف أثناء الهرب، وتم استعادتهم من خلال المواطنين بعدما تم العثور عليها وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.

كشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة حيث تعرض 4 عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش 4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

