نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
تعرف عليها عبر الانترنت.. كشف تفاصيل سرقة شاب لفتاة بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على الفتيات والاستيلاء على أموالهن عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة، تضررها من أحد الأشخاص تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات وقامت بالإتفاق معه على التقابل بأحد الأماكن بدائرة القسم، حيث قام بمغافلتها والإستيلاء على متعلقاتها (بعض المشغولات الذهبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب المغافلة وأقر بارتكاب عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) "أمكن ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
فيلم فلسطين 36
محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
