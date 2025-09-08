تعرف عليها عبر الانترنت.. كشف تفاصيل سرقة شاب لفتاة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على الفتيات والاستيلاء على أموالهن عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة، تضررها من أحد الأشخاص تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات وقامت بالإتفاق معه على التقابل بأحد الأماكن بدائرة القسم، حيث قام بمغافلتها والإستيلاء على متعلقاتها (بعض المشغولات الذهبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب المغافلة وأقر بارتكاب عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) "أمكن ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.