المدير العام لأوكلاند سيتي يتحدث عن التحضيرات لمباراة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

عبّر جوردون واتسون، المدير العام لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، كاشفًا عن استعدادات فريقه لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز، بطل قارة إفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في النسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بصفته بطل إفريقيا وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال واتسون في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "أولًا، أشكركم على استضافتي في برنامج الكابتن مع الكابتن أحمد حسن، إنه لشرف وامتياز كبير أن أكون جزءًا من هذا البرنامج".

وأضاف: "الأجواء في مصر رائعة، وتدريباتنا حتى الآن تسير بشكل جيد، نحن متحمسون جدًا للتواجد في هذا البلد الفريد، وهي المرة الأولى لنا للعب في مصر، لكنها ليست الأولى لنا في إفريقيا، ولذلك نتوقع أجواءً قوية وحماسية ونتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة".

وتابع: "بالنسبة لتقييمي لنادي بيراميدز، يكفي أن ننظر إلى الطريقة التي كسر بها هيمنة الأهلي الذي واجهناه في السابق عدة مرات. نحن ندرك قوة كرة القدم المصرية والجهد المطلوب لكسر هذه الهيمنة، ولذلك نحترم بيراميدز كثيرًا ونتطلع لمواجهته غدًا".

وكشف واتسون عن استعدادات فريقه قائلًا: "تحضيراتنا شملت معسكرًا تدريبيًا لمدة أسبوع في أبوظبي بالإمارات، وخضنا مباراة ودية مغلقة أمام نادي يونايتد بقيادة المدرب أندريا بيرلو، وشاركنا جميع اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات والتأقلم على الأجواء، خاصة أننا قدمنا من شتاء نيوزيلندا البارد إلى درجات حرارة تصل إلى 35 أو 40 درجة هنا، لكننا تأقلمنا بشكل جيد".

وأوضح: "مواجهة الفرق الإفريقية دائمًا ما تكون تحديًا، ونحن نملك خبرة في ذلك، فهناك أوجه تشابه بين اللعب في إفريقيا وأوقيانوسيا من حيث نقص الموارد وصعوبة إيجاد ملاعب عالية الجودة، وكذلك ضعف الرعايات. الفرق أن مصر تحديدًا تقود الطريق في القارة بمعايير أعلى بكثير، ويمكن ملاحظة ذلك من أداء فرقها في كأس العالم للأندية، وهو ما يمنح القارة أملًا كبيرًا".

وأضاف: "نتمنى أن يكون أداؤنا الأخير أمام بوكا جونيورز قد أعطى صورة جيدة عن أوقيانوسيا أيضًا".

واستعاد واتسون بعض الذكريات قائلًا: "تابعت الكرة المصرية منذ سنوات طويلة، وأتذكر مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1990 ضمن مجموعة صعبة ضمت إنجلترا وهولندا وأيرلندا، وكذلك في كأس العالم 2018، حيث كنت محظوظًا بالعمل في مباراة شارك فيها محمد صلاح وتحدثت معه باختصار، وهو شخص رائع بالفعل".

وأشار إلى أن مواجهة بيراميدز تمثل فرصة جديدة: "هذه المباراة قد تكون فصلًا جديدًا في كرة القدم الإفريقية، وفرصة لبيراميدز للتعبير عن نفسه على هذا المستوى، بينما نملك نحن خبرة أكبر في بطولات الفيفا، وسنرى ما سيحدث".

واختتم حديثه قائلاً: "لا أحب المبالغة في الحديث عن الطموحات بسبب حجم نادينا، فنحن نادٍ هاوٍ ومن المهم أن نظل واقعيين ونمنح كل خصم كامل الاحترام. نحن نركز فقط على المهمة التي أمامنا ونرى النتيجة في النهاية.. شكرًا لكم".