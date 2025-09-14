قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن وجود أزمة مالية كبيرة تضرب نادي الزمالة السوداني، أحد الأندية التي قد تواجه الزمالك في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي الأول من البطولة مواجهة تجمع بين الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي، على أن يواجه الفائز منهما الزمالك في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة.

وقال الصقر عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "هناك أزمة مالية داخل نادي الزمالة السوداني قد تعيق مشاركته في كأس الكونفدرالية".

وتابع: "الأزمة المالية الحالية قد تمنع نادي الزمالة من السفر إلى كينيا لمواجهة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي".

وأضاف: "في حال عدم حل الأزمة المالية، قد يعتذر نادي الزمالة عن المشاركة في كأس الكونفدرالية، ليواجه الزمالك ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات".

واختتم الصقر حديثه قائلاً: "أتمنى حل الأزمة لكي يشارك الزمالة في البطولة بشكل مباشر ويحقق حلمه الذي كان يسعى إليه منذ بداية تأهله لهذا الدور من البطولة".

الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك اخبار الرياضة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

التخطيط تختتم زيارتها لمحافظة قنا بتفقد محطة مياه الحميدات ومصانع للملابس الجاهزة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 13-9-2025

معرض أهلا مدارس

أيمن العشري في زيارة مفاجئة لمعرض أهلا مدارس يستطلع اراء المواطنين والعارضين

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد