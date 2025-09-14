أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل

كشف الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن وجود أزمة مالية كبيرة تضرب نادي الزمالة السوداني، أحد الأندية التي قد تواجه الزمالك في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي الأول من البطولة مواجهة تجمع بين الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي، على أن يواجه الفائز منهما الزمالك في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة.

وقال الصقر عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "هناك أزمة مالية داخل نادي الزمالة السوداني قد تعيق مشاركته في كأس الكونفدرالية".

وتابع: "الأزمة المالية الحالية قد تمنع نادي الزمالة من السفر إلى كينيا لمواجهة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي".

وأضاف: "في حال عدم حل الأزمة المالية، قد يعتذر نادي الزمالة عن المشاركة في كأس الكونفدرالية، ليواجه الزمالك ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات".

واختتم الصقر حديثه قائلاً: "أتمنى حل الأزمة لكي يشارك الزمالة في البطولة بشكل مباشر ويحقق حلمه الذي كان يسعى إليه منذ بداية تأهله لهذا الدور من البطولة".