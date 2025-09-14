قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»
استقرار ملحوظ في الكيلو .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-9-2025 والبيض ثابت
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
فن وثقافة

53 دولة وتكريم 8 شخصيات.. تفاصيل الدورة التاسعة من «ملتقى أولادنا» قبل انطلاقة

أوركيد سامي

أعلنت مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي الهمم، برئاسة سهير عبد القادر، تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم، التي تحمل شعار "لونها بالفرحة"، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال ذلك، وجهت سهير عبد القادر، رئيسة ومؤسسة الملتقى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته السنوية للملتقى، وتابعت أنه على مدار الدورات السابقة تم اكتشاف مواهب عديدة من أولادنا، وكشفت عنها الورش المستمرة طوال العام في مختلف المجالات، والتي تعكس تميز العمل الجاد للمؤسسة، التي أصبحت تمثل بين العائلة لكل أولادنا وأهاليهم مشروعًا إنسانيًا وثقافيًا وفنيًا متكاملًا يزداد نموًا.

وأضافت أن الملتقى وصل إلى مرحلة النجاح وحقق أحلام أولادنا وضيوفهم من مختلف دول العالم، نتيجة رعاية واهتمام الدولة المصرية العظيمة، إضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء، خاصة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية ومركز الهانجر للفنون، جنبًا إلى جنب مع كل الوزارات الراعية: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الداخلية والخارجية، قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المجلس القومي للمرأة للأمومة والطفولة، وفريق عمل المؤسسة.

كما تم الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي الهمم، والتي تكرم 8 شخصيات لعبت دورًا هامًا في دعم أصحاب الهمم، وهم:

النجم محمد صبحي عن تقديمه أدوارًا للنماذج من ذوي الهمم، وأعماله التي تهدف إلى تنمية المجتمع.

النجمان مجدي كامل ومها أحمد عن تجربتهما كنماذج من أولياء أمور ذوي الهمم.

مصطفى زمزم عن مجهوداته.

الفنانة مريم شريف عن فيلم "سنو وايت"، الذي قامت ببطولته إحدى نماذج قصار القامة.

الفنان مينا أبو الدهب عن أدواره الفنية كنموذج ناجح من ذوي الهمم.

نرمين مصطفى عن تجربتها كنموذج من ذوي الهمم من أبنائنا في الخارج.

كما تشهد هذه الدورة مشاركة 53 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا والدول العربية، إلى جانب فعاليات عديدة ومتنوعة، منها عروض مسرحية وسينمائية، أمسيات شعرية، زيارات وعروض خارجية في أماكن عامة وسياحية منها الأهرامات، ميدان الألفي، متحف الحضارة، متحف عابدين، ومستشفيات السرطان.
كما تشمل الدورة ندوات متنوعة، من أهمها معرض "أولادنا" للفنون التشكيلية، والذي يفتتح الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 19 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

