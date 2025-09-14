الجيش الصيني ينفذ دوريات في بحر جنوب الصين ويحذر الفلبين من "أعمال استفزازية"

قال الجيش الصيني يوم السبت: إنه نفذ دوريات روتينية في بحر جنوب الصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الفلبين بشأن المناطق المتنازع عليها في الممر المائي الاستراتيجي.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، شدد الجيش الصيني على أن "القوات المسلحة ستواصل بحزم الدفاع عن سيادة الصين ومصالحها البحرية"، مشيرًا إلى أن بكين "لن تتهاون مع أي استفزازات في المنطقة".

ودعا البيان الفلبين إلى “التوقف فورًا عن التصرفات الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوترات”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من الحوادث البحرية بين سفن صينية وفلبينية قرب جزر متنازع عليها، حيث تتهم كل من الصين والفلبين الأخرى بارتكاب "أعمال خطيرة وغير مسؤولة".

ويعد بحر جنوب الصين من أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، ويشهد نزاعات إقليمية بين عدة دول، في مقدمتها الصين، الفلبين، فيتنام، وماليزيا.