تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (10000) طن بضائع و(751) شاحنة و(100) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1500 راكب.



وذكر المركز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (3000) طن بضائع و(466) شاحنة و(63) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(285) شاحنة و(37) سيارة حيث غادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما استقبل الميناء السفينتين Belagos Express، و poseidon Express .



وشهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(418) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا، آور، آيلة.