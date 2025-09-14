2 مليون جنيه.. القبض على سيدة وزوجها تلاعبا في قروض ربات البيوت بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط سيدة وزوجها، بعد اتهامهما بالتلاعب في قروض مالية بأسماء ربات بيوت، واستغلال أميتهن لتوقيع أوراق رسمية واستخراج قروض دون علمهن، مما عرضهن للمساءلة القانونية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بضبط المتهمة "إ. م- 35 عامًا"، وزوجها المدعو “م. ر- 41 عامًا، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج”.

لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من خلال قروض وهمية ومشروعات غير حقيقية، بلغت جملتها 2 مليون جنيه.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استغلا حاجة بعض السيدات البسيطات، وأوهماهن بإنشاء مشروعات مثل تجارة الأسماك والفاكهة، فيما قاما باستغلال أميتهن لتوقيع أوراق القروض والبصمة عليها.

أسفر ذلك عن تحميل الضحايا مبالغ تجاوزت مئات الآلاف من الجنيهات، في حين استولى المتهمان على الأموال لحسابهما الشخصي، دون أن يستلم الضحايا اي مبالغ مالية من القروض التي تم صرفها باسماءهن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت مباشرة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.