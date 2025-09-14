قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
ديني

كيف أتعامل مع زوجي البخيل؟.. واعظة بالأزهر تجيب

كيف أتعامل مع زوجي البخيل
كيف أتعامل مع زوجي البخيل
شيماء جمال

تعانى بعض الزوجات من بخل ازواجهن معهن والتضيق عليهن وعلى أبنائهن رغم توافر المال، مما يتسبب فى عدم استقرار الأسرة، وكثرة المشاكل، ويتساءلون عن كيفية التعامل مع هذا الزوج.

وقالت حنان عمران، واعظة بالأزهر الشريف، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البخل من الصفات المذمومة التي نهى عنها الإسلام، لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع.

وأشارت الى أن شكوى بعض الزوجات من بخل أزواجهن والحرمان رغم توافر المال باتت متكررة، مما يترك فجوة عاطفية ونفسية كبيرة داخل البيت.

وأكدت أن الإسلام حث على التوسط في الإنفاق، حيث قال الله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا"، فالاعتدال هو سمة المسلم السوي.

وقالت إن التعامل مع الزوج البخيل يبدأ بفهم خلفياته النفسية والتربوية، فقد تكون نشأته سببا في سلوكه الحالي، مع ضرورة استشارة متخصص نفسي عند الحاجة، وإرسال رسائل طمأنة للزوج بأن الإنفاق يتم في حدود الضروريات.

 ونوهت بأن الشريعة أجازت للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف عند الحاجة، واستدلت بحديث النبي ﷺ حينما قال للسيدة هند بنت عتبة عند شكوتها من بخل زوجها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وخاطبت الأزواج قائلة: "الله أعطاك المال ليكون نعمة وراحة لأهلك، وليس نقمة ومعاناة لهم"، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله".


وذكرت أن البخل يورث آثارا نفسية سلبية على الأبناء وقد يدفعهم إلى الحقد أو سلوكيات خاطئة.

ودعت الأزواج إلى التدرّب على التخلص من هذه الصفة وترديد دعاء النبي ﷺ: “اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل” يوميا، حتى يتحقق لهم الفلاح كما قال الله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

الصلاة

ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟.. الإفتاء توضح

الصلاة خلف إمام ألدغ

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى يجيب

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته

مفتي الهند في مؤتمر الميلاد: رسالة النبي ﷺ نموذج خالد لبناء الدولة وتنمية البلاد

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

