ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

شيماء جمال

"كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟، وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها؟، وماذا تفعل الزوجة إن مُنِعَت؟"، ثلاثة أسئلة وردت إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى عن الأسئلة، قائلة: لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة.

وأضافت: أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله- جل وعلا-، والله- سبحانه- يقول: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.

ونوهت بأنه ينبغي على الزوجين أن يتفقا على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيَّدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يُرجع في تحديد ذلك إلى العُرف.

واستطردت: أما إذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها؛ فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه؛ لتقدم حق الزوج على الأبوين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة- رضى الله عنها-، سألت الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "أي الناس أعظم حقا على المرأة؟، قال زوجها".

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “زوجي يمنعني من زيارة أمي، رغم أنها مسنة، فهل يجوز له ذلك؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدتها تمامًا.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إنما على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أمها مرة في الأسبوع دون مبيت على الأقل.

