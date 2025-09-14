كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

"كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟، وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها؟، وماذا تفعل الزوجة إن مُنِعَت؟"، ثلاثة أسئلة وردت إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى عن الأسئلة، قائلة: لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة.

وأضافت: أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله- جل وعلا-، والله- سبحانه- يقول: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.

ونوهت بأنه ينبغي على الزوجين أن يتفقا على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيَّدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يُرجع في تحديد ذلك إلى العُرف.

واستطردت: أما إذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها؛ فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه؛ لتقدم حق الزوج على الأبوين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة- رضى الله عنها-، سألت الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "أي الناس أعظم حقا على المرأة؟، قال زوجها".

هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أمها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “زوجي يمنعني من زيارة أمي، رغم أنها مسنة، فهل يجوز له ذلك؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدتها تمامًا.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إنما على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أمها مرة في الأسبوع دون مبيت على الأقل.