مطار مرسى علم الدولي يستقبل 6 آلاف سائح على متن 33 رحلة اليوم الأحد

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، نحو 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين على متن 33 رحلة طيران دولية، أغلبها من الدول الأوروبية، ضمن جدول يصل إلى 184 رحلة طيران دولي يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري الذي يمتد من السبت حتى الجمعة المقبل.

ويستقبل المطار اليوم رحلات من عدة دول، منها 6 رحلات من التشيك، رحلة واحدة من سلوفاكيا، 15 رحلة من بولندا، رحلتان من النمسا، رحلة من هولندا، 5 رحلات من إيطاليا، رحلتان من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا.

وتعمل السلطات المختصة بالمطار على تسهيل إجراءات وصول السياح مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، قبل نقلهم إلى الفنادق المقررة لإقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يأتي هذا النشاط المكثف ضمن موسم سياحي نشط يشهده مطار مرسى علم الذي يستقبل طوال الأسبوع 184 رحلة من 15 دولة، يغلب عليها الطابع الأوروبي، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال السياحي بفنادق مرسى علم التي تستعد لاستقبال السياح بجميع التسهيلات والخدمات.

ويساهم هذا التدفق السياحي في تعزيز دورة النشاط الاقتصادي والسياحي في منطقة البحر الأحمر، مع تركيز خاص على توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.