الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول "الابتزاز الإلكتروني"

الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس  برنامجًا تدريبيًا توعويًا بعنوان “الابتزاز الإلكتروني”،  بمشاركة الطلاب والخريجين والجهات المختلفة. 

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات. وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

أقيم البرنامج في إدارة تدريب أفراد المجتمع، وحاضر فيه الدكتورة ريهام أمين عبد العال، مدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، مستعرضة تعريف الابتزاز الإلكتروني وكيفية حدوثه وأنواعه وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التعرض له.

 وشملت الجهات المستفيدة من التدريب كليات الزراعة، الطب البيطري، الآداب، طب الأسنان، التمريض، العلاج الطبيعي، إلى جانب هيئة التأمين الاجتماعي، منطقة التأمينات، ومركز طب العرايشية. 

وخلال المحاضرة، أوضحت الدكتورة ريهام أن الابتزاز الإلكتروني يعد جريمة أخلاقية وانحرافًا سلوكيًا يتضمن التهديد والترهيب عبر صور أو معلومات شخصية لإجبار الضحية على تلبية رغبات المبتز.

 وشرحت المراحل التي يمر بها المبتز بدءًا من التعرف على الضحية وجمع معلومات عنه، مرورًا ببناء علاقة، وانتهاءً باستخدام الصور والفيديوهات وسيلة للتهديد.

 كما تناولت أنواع الابتزاز الإلكتروني، والتي تشمل الابتزاز العاطفي، الأخلاقي، والمادي، مؤكدة على أهمية التوعية المسبقة لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم. 

وقدمت المحاضرة عدة إرشادات للتعامل مع الابتزاز، أبرزها التوقف عن التواصل مع المبتز، عدم الاستجابة لمطالبه، الاحتفاظ بالأدلة (مثل الرسائل والحسابات والتهديدات)، وتغيير كلمات المرور، بالإضافة إلى سرعة إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات المختصة، إلى جانب أهمية الدعم النفسي والقانوني للمستهدفين. واختتم البرنامج بالتأكيد على أن حماية الأبناء تبدأ من الحوار الأسري والرقابة الواعية، مع تعزيز ثقة الأبناء بذويهم، لتفادي وقوعهم فريسة للمبتزين. 

ونظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار جامعة قناة السويس

