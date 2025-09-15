نموذج رائد.. افتتاح منطقة رياض الأطفال بمدرسة في العاشر من رمضان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح منطقة رياض الأطفال بمدرسة في العاشر من رمضان

أ ش أ

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، الأحد، منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقالت وزيرة التضامن - خلال الافتتاح - إن هذا الحدث يمثل نموذجًا رائدًا في التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وهو النموذج الذي نؤمن أنه السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في وطننا، مشيرة إلى أن منطقة رياض الأطفال الجديدة لا تعني مجرد إنشاء مبانٍ أو تجهيز قاعات بل تعكس رؤية متكاملة تستهدف الاستثمار في الطفولة المبكرة كأولوية وطنية إدراكًا من الجميع أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي حجر الأساس لبناء شخصية متوازنة، واثقة، ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع .

وأضافت أن التعليم المبكر هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري وأحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية ومن هنا جاءت برامج الوزارة المختلفة التي تربط بين الدعم النقدي المشروط والتعليم والصحة التي أتاحت لملايين الأطفال فرصًا حقيقية للنمو والتعلم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.

حصر وطني شامل للحضانات

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ في الوقت الحالي الحصر الوطني الشامل للحضانات وهو مشروع وطني لتنظيم وتطوير قطاع الحضانات بهدف جمع بيانات شاملة عن الحضانات المرخصة وغير المرخصة لإنشاء قاعدة بيانات قومية وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ لتطوير الخدمات وتحسينها وتيسير تراخيص الحضانات لزيادة عددها وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع. 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى جمعية تكاتف للتنمية على جهودها الكبيرة وتجربتها الثرية في تطوير المدارس التي تجاوزت حدود الإنشاءات إلى تنمية قدرات المعلمين، وتطوير مهارات الطلاب، وتوعية أولياء الأمور، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، كما توجهت بالشكر إلى عائلة المهندس روبير حصني مؤسس شركة حصني للمنسوجات على مساهمتها التي تعكس إيمان رجال الصناعة والقطاع الخاص بمسؤوليتهم المجتمعية، وحرصهم على الاستثمار في مستقبل الأطفال.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الشرقية أروقة قسم رياض الأطفال بالمدرسة الذي تتضمن 4 قاعات، وفناء خاص برياض الأطفال، فضلا عن الإطلاع على الخدمات المقدمة، حيث سيتم تنمية مهارات المشرفات من خلال ورش عمل، إلى جانب برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور وذلك لاستدامة عملية التطوير ويعد ذلك جزء لا يتجزأ منها.

حضر الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وغادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، وميراي نسيم المدير التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية، ولفيف من الشخصيات العامة .

وقامت جمعية تكاتف للتنمية باستحداث منطقة رياض الأطفال بالمدرسة بإهداء من مهندس روبير حصني مؤسس شركة حصني للمنسوجات، وذلك في إطار مبادرة "تكاتف لاتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة" وتعد منطقة رياض أطفال السيدة عائشة هي أول منطقة رياض أطفال تستحدثها جمعية تكاتف بمدينة العاشر من رمضان.

