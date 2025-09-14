جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية

أجرى وفد من ممثلي الشركات الأمريكية، اليوم الأحد، جولة ميدانية في هويس المالح بميناء الإسكندرية، في إطار زيارتهم للميناء لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع النقل البحري.

وتعرف الوفد خلال الجولة على الإمكانات الفنية والتشغيلية لهويس المالح، ودوره في خدمة حركة السفن داخل الميناء، ضمن منظومة التطوير الجارية لرفع كفاءة الموانئ المصرية.

ورافق الوفد خلال الجولة اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث استعرضوا خطط التطوير المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

تأتي الجولة ضمن برنامج أوسع لزيارة الوفد الأميركي لميناء الإسكندرية، والذي يشمل التعرف على المشروعات القائمة وفرص الشراكة مع الجانب المصري في مجال النقل واللوجستيات.