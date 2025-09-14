طلاب علوم البترول والمعادن بجامعة حلوان يتدربون في فوسفات مصر

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين كلية العلوم بجامعة حلوان وقطاع الصناعة، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور مجدي الحجري - عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أمين خليل رئيس قسم الجيولوجيا وريادة الدكتور أمير إسماعيل - منسق برنامج علوم البترول والمعادن، انطلقت رحلة تدريب صيفي استثنائية لطلاب البرنامج إلى موقع إنتاج شركة فوسفات مصر، إحدى أبرز الشركات الوطنية في مجال التعدين.

جاءت هذه المبادرة لتجسد رؤية البرنامج في تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة عملية حقيقية، حيث شارك الطلاب في تدريب ميداني شامل تضمن مراحل الاستكشاف والاستخراج، عمليات المعالجة والتركيز، ضمان الجودة والتحليل، بالإضافة إلى تطبيقات السلامة المهنية والممارسات البيئية المستدامة.

وقد أتيحت للطلاب فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع خبراء ومهندسي الشركة، مما ساهم في بناء شبكة علاقات مهنية، واكتساب مهارات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. كما يمثل هذا التدريب خطوة أولى نحو فرص وظيفية واعدة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه التجربة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الطاقة في مصر، مشيرين إلى أن التقديم للعام الجامعي القادم مفتوح الآن، داعين الطلاب الطموحين للانضمام إلى البرنامج والمشاركة في رحلة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة الميدانية.