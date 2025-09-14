قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمطوبس؛ لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج والاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس تُعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بالمحافظة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 1857 فدانًا، تم تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90% تقريبًا.

وتابع وتضم 74 مصنعًا قائمًا توفر نحو 1749 فرصة عمل دائمة، إلى جانب 1500 فرصة عمل موسمية، موضحًا أن الأنشطة الصناعية تشمل: "تغليف الأغذية، تجميد الأسماك، الصناعات الورقية والهندسية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس شهدت تطورًا غير مسبوق بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تخصيص قطع الأراضي بنظامي التملك وحق الانتفاع لأول مرة في تاريخ المناطق الصناعية، مما يوفر استقرارًا أكبر للمستثمرين، فضلًا عن قرار فك قيود الارتفاع حتى 36 مترًا لدعم جودة الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والمحاسب خالد الجبالي، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكفرالشيخ، وقدري حسن ناصر، مدير المنطقة الصناعية بمطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ مطوبس منطقة مطوبس الصناعية أخبار كفر الشيخ

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس.. صور

محافظ الجيزة ومستشار الرئيس

رئيس لجنة إدارة مواقع التراث العالمي يتفقد الاستعدادات بمحيط المنطقة الأثرية للأهرامات

جهود التموين بأسوان

تحرير 73 محضرا.. حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بأسوان وإدفو

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

