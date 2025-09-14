محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة مطوبس.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمطوبس؛ لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج والاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس تُعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بالمحافظة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 1857 فدانًا، تم تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90% تقريبًا.

وتابع وتضم 74 مصنعًا قائمًا توفر نحو 1749 فرصة عمل دائمة، إلى جانب 1500 فرصة عمل موسمية، موضحًا أن الأنشطة الصناعية تشمل: "تغليف الأغذية، تجميد الأسماك، الصناعات الورقية والهندسية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس شهدت تطورًا غير مسبوق بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تخصيص قطع الأراضي بنظامي التملك وحق الانتفاع لأول مرة في تاريخ المناطق الصناعية، مما يوفر استقرارًا أكبر للمستثمرين، فضلًا عن قرار فك قيود الارتفاع حتى 36 مترًا لدعم جودة الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، والمحاسب خالد الجبالي، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكفرالشيخ، وقدري حسن ناصر، مدير المنطقة الصناعية بمطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.