أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
فن وثقافة

مخرج "ما تراه ليس كما يبدو": الحرية في اختيار الشخصيات والأبطال سبب نجاح المسلسل

المخرج خالد سعيد رفقة هنادي مهنا واحمد جمال سعيد
المخرج خالد سعيد رفقة هنادي مهنا واحمد جمال سعيد
تقى الجيزاوي

أكد المخرج خالد سعيد، أن المخرج يظل صاحب الرؤية الأشمل داخل أي عمل فني، فهو الوحيد القادر على الإحاطة بكامل تفاصيل الصورة التي تظهر للجمهور، مشيرًا إلى أن السيناريست يكتب الأحداث ويضع الخطوط الدرامية للعمل، لكن مسؤولية تحويل تلك الأحداث إلى صورة ملموسة يشاهدها الجمهور تقع على عاتق المخرج وحده.

وأوضح سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC" أن المخرج هو من يجمع خيوط الحكاية، ويتابع الإيقاع العام للعمل منذ بدايته وحتى خروجه للنور، في حين يظل كل فرد في المنظومة مسؤولًا عن الجزء الخاص به فقط، سواء كان ممثلًا أو فنيًا أو كاتبًا، مؤكدًا أن نجاح العمل لا يكتمل إلا بتكامل هذه الأدوار مع قيادة المخرج الذي يربط بينها جميعًا.

وأعرب عن امتنانه للمنتج كريم أبو ذكري، موضحًا أنه كان سندًا وداعمًا له خلال مختلف مراحل عمل "ما تراه ليس كما يبدو"، ووقف إلى جانبه في العديد من التفاصيل المهمة، إلى جانب منحه مساحة واسعة من الحرية في اختيار الشخصيات والأبطال، وهو ما اعتبره عاملًا أساسيًا ساعد على خروج العمل بالشكل الذي يرضي فريقه والجمهور معًا.

كنزي مدبولي
نائب رئيس جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
توزيع ملاس
