أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال

أكد النائب محمد أبو العينين إن حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليس بداية الخلاف بين العرب والاحتلال، بل الأمر ممتد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاتها.

تصحيح المعلومات وبيان الحقائق

كما أكد النائب محمد أبو العينين خلال كلمته ببرلمان من أجل المتوسط والذي أذاعته فضائية “صدى البلد” على تصحيح المعلومات وبيان الحقائق، مشددا على ضرورة إصدار بيان عن البرلمان لعرضه على الشعوب، وتمت الموافقة بالإجماع على صدور بيان خاص بالبرلمان.

من جانبه؛ شدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لن يكون أبدا هناك استقرار أو أمن ولا تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ، والوحيد الذي يقف أمام هذا الأمر هو مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأكد على أن خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميعها خطابات عدائية، ولابد أن يكون هناك موقف قوي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.