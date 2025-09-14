قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين إن حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليس بداية الخلاف بين العرب والاحتلال، بل الأمر ممتد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاتها.

تصحيح المعلومات وبيان الحقائق

كما أكد النائب محمد أبو العينين خلال كلمته ببرلمان من أجل المتوسط والذي أذاعته فضائية “صدى البلد” على تصحيح المعلومات وبيان الحقائق، مشددا على ضرورة إصدار بيان عن البرلمان لعرضه على الشعوب، وتمت الموافقة بالإجماع على صدور بيان خاص بالبرلمان.

من جانبه؛ شدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لن يكون أبدا هناك استقرار أو أمن ولا تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ، والوحيد الذي يقف أمام هذا الأمر هو مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأكد على أن خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميعها خطابات عدائية، ولابد أن يكون هناك موقف قوي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

محمد أبو العينين حماس أحداث أكتوبر النائب محمد أبو العينين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص حالة "فتيات كهف حلوان".. والفتيات رفضت التواصل

أحمد موسي

أحمد موسى: مقترح بتشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان

منتخب مصر للشابات بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة اليد

القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للشابات بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة اليد

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد