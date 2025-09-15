أحمد الرافعي يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الساعة 7

يشارك الفنان أحمد الرافعي في فيلم الساعة 7

و قال أحمد الرافعي لصدى البلد: أجسد شخصية خورشيد موسيقار في دار الأوبرا المصرية وتولي رعايته ابن أخته (محمد الشرنوبي).

وأضاف أحمد الرافعي: “ انا و محمد ثروت عكس بعض الشخصيات في الفيلم و تدور العديد من المفاجآت و المواقف الكوميدية”.

واختتم أحمد الرافعي: سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية.



فيلم الساعة 7 , بنتمي إلى نوعية الافلام الكوميدية الاجتماعية ، حيث يرصد رحلة الشاب " يوسف" الذي يعيش صراعاً داخلياً بين الانجراف وراء اغراءات الشر و التمسك بقيم الخير.

فيلم الساعة 7 بطولة محمد الشرنوبي ، محمد ثروت ، نور إيهاب ، أحمد الرفاعي ، و غيرهم كثير من نجوم الفن إخراج محمود زهران.