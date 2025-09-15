محافظ الوادي الجديد: تنفيذ خطة أرشفة إلكترونية للملفات والوثائق والمحفوظات

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن بدء أعمال لجنة الأرشفة برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية (مركز الميكروفيلم)، أحد أبرز مراكز الحفظ والتوثيق للمحفوظات؛ لحفظ الملفات بعدد من الإدارات العامة بالديوان كمرحلة أولى؛ للحفاظ عليها من العبث أو التهالك، وسهولة استرجاعها والحصول عليها.



ويجرى تنفيذ أعمال الخطة تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببدء تنفيذ خطة للأرشفة الإلكترونية للملفات والوثائق والمحفوظات الورقية بديوان عام المحافظة، كخطوة جديدة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية.