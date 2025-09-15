قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
محافظات

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ خطة أرشفة إلكترونية للملفات والوثائق والمحفوظات

منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن بدء أعمال لجنة الأرشفة برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية (مركز الميكروفيلم)، أحد أبرز مراكز الحفظ والتوثيق للمحفوظات؛ لحفظ الملفات بعدد من الإدارات العامة بالديوان كمرحلة أولى؛ للحفاظ عليها من العبث أو التهالك، وسهولة استرجاعها والحصول عليها.


ويجرى تنفيذ أعمال الخطة تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببدء تنفيذ خطة للأرشفة الإلكترونية للملفات والوثائق والمحفوظات الورقية بديوان عام المحافظة، كخطوة جديدة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد أرشفة محفوظات

