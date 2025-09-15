قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أولى القوافل الطبية لجامعة الإسكندرية إلى قرية أبيس 7

انطلاق أولى القوافل الطبية لجامعة الإسكندرية
انطلاق أولى القوافل الطبية لجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت جامعة الإسكندرية أولى القوافل الطبية الشاملة للعام الجامعى 2025/2026، التي نظمتها كلية الطب بالجامعة إلى قرية أبيس 7، لخدمة أهالى المنطقة، ومواصلة الجهود لتأكيد التزام الجامعة برسالتها نحو خدمة المجتمع، وذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها المجتمعي وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

   وأكد الدكتور تامر عبد الله، القائم بعمل عميد كلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن القافلة قدّمت خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 650 حالة، توزعت بين: الباطنة (96)، الأطفال (97)، الرمد (60)، الأسنان (90)، الأنف والأذن (59)، العظام (115)، الجلدية (101)، والصدرية (33).

وأضاف أن القافلة شارك فيها فريق متكامل من كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، إلى جانب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، التي قدمت برامج توعوية وتثقيفية للنساء والأطفال شملت موضوعات التغذية السليمة ومخاطر سوء التغذية، والتوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النفس وكيفية التعامل مع الغرباء، بالإضافة إلى محاضرات عن السلامة المرورية، ومخاطر إدمان الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الإرشاد حول التعامل الصحي مع تربية الحيوانات المنزلية.

وفي لمسة إنسانية، قام متطوعو أندية روتاري بتوزيع هدايا على الأطفال لتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع أنشطة القافلة.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية أولى القوافل الطبية الشاملة كلية الطب القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد