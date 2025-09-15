قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد اختبارات القبول بمعاهد القراءات

مدير ازهر مطروح خلال تفقد لجان الامتحانات
ايمن محمود


تفقد  الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه  الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة. اليوم الاثنين، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي التجويد والعالية، وذلك بمعهد د. عبد الحليم محمود، بحضور  الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية،  كمال حمادة، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس المنطقة بهدوء وانتظام اللجان، مؤكدًا عدم وجود أي شكاوى من الممتحنين أو من الأوراق الامتحانية.

وقد تم تجهيز اللجان لاستقبال حوالي  ١٥٧ طالبًا وطالبة، موزعين على ٨  لجان امتحانية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات بسهولة ويسر.

من جانبه، أوضح  الشيخ إبراهيم السباعي أن اختبارات القبول التحريرية تعقد على مدار يومي اليوم وغدا الثلاثاء، وتشتمل الاختبارات على مواد مختلفة حسب المرحلة، مرحلة "التجويد" تشمل اختبارات في القرآن الكريم، الخط العربي، الحساب، والإملاء، ومرحلة "العالية" تشمل اختبارات في القرآن الكريم، غريب القرآن، والتجويد علميًا.

كما أشار السباعي إلى أن الاختبارات الشفوية لم نحدد بعد وسوف يعلن عنها في وقت لاحق، مؤكدًا على زيادة أعداد الطلاب المتقدمين هذا العام للالتحاق بمعاهد القراءات بجميع مراحلها.
وتستمر الدراسة بمرحلة التجويد لمدة عامين، يدرس فيها الطالب رواية حفص ويحفظ متن "تحفة الأطفال" و"الجزرية"، ويشترط للقبول إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا. أما مرحلة العالية، فتستمر الدراسة فيها لمدة ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها القراءات العشر الصغرى ويحفظ متني الشاطبية والدرة، بالإضافة إلى المواد الشرعية وعلوم القرآن، وهي تعادل الثانوية الأزهرية.

