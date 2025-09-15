منتدى بغداد للطاقة.. مصر تعرض استراتيجيتها الوطنية وتبحث شراكات نفطية جديدة

شهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى بغداد الدولي للطاقة خلال يومى 6 إلى 7 سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز بموازاة التحول الطاقوي: طاقة الغد تبدأ اليوم"، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى بتفويض من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ضم الوفد المصري المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من قيادات القطاع .

وخلال الجلسة الافتتاحية، شارك المهندس إيهاب رجائي في ندوة بعنوان "المصالح الوطنية في نظام الطاقة العالمي"، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضمن استدامة وتوازن إمدادات الطاقة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية.

وعلى هامش المنتدى، عقد الوفد المصري سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي وزارة النفط العراقية، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط السيد حيان عبد الغني، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الشركات العراقية مثل "مصافي وسط" و"رواد القمة". وتم خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك وإمكانية دعم القطاع النفطي العراقي بالاستشارات والخدمات التشغيلية من الجانب المصري.

واختتم الوفد المصري مشاركته باجتماع موسع مع ممثلي الشركات المصرية العاملة في العراق، ومنها شركات بتروجت، انبى، صان مصر، وبترومنت، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات النفط والطاقة بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي.